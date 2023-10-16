МВФ объявил о запуске фонда развития возможностей для Украины.

Международный валютный фонд (МВФ) создал Фонд развития возможностей для Украины.

Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный в Фейсбуке, отметив, что фонд уже получил от доноров $14 млн. "МВФ объявил о запуске фонда развития возможностей для Украины. Он охватит потребности реализации плана по развитию потенциала нашей страны, успешного осуществления реформ", - говорится в сообщении.

"В параграфе 8 двух последних меморандумов Украины с МВФ есть такая цитата:"На первой фазе наш основной фокус будет на сохранении макроэкономической, внешней и финансовой стабильности для того, чтобы укрепить способность Украины на ее пути к победе". В этом совместном деле важными являются несколько направлений - международная финансовая помощь, реформирование украинской экономики, укрепление институциональной способности органов власти", - подчеркнул Пышный.

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Он такж отметил, что реформы в Украине и укрепление способности должны происходить постоянно, без остановки, с привлечением лучшего мирового опыта.

"МВФ в очередной раз подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины. Сейчас доноры уже выделили 14 млн долл. Цель - собрать 65 млн долл. Я благодарен Фонду в лице Гиты Гопинат, которая отметила наши успехи, я благодарен правительствам стран-партнеров за такую непоколебимую позицию, за слова "будем поддерживать столько, сколько понадобится", - добавил Пышный.

Война в Украине и МВФ

В мае 2023 года миссия МВФ начала первый просмотр программы с Украиной. Сообщалось, что главной целью миссии будет оценка прогресса в выполнении политических обязательств и условий программы со стороны украинских властей.

10 октября 2023 г. МВФ улучшил прогноз рост экономики Украины. Новый прогноз предусматривает рост экономики Украины на 2% в этом году и на 3,2% в следующем году.

В правительстве рассказали, сколько планируют получить от МВФ в 2024 году. Всего на покрытие дефицита госбюджета Украине в следующем году надо 42 млрд долларов.

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