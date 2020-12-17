Правительство ожидает, что на следующей неделе продвинется в переговорах с МВФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что следующий транш от Международного валютного фонда Украина получит в феврале - марте.

Об этом он заявил во время мероприятия «Украина и мир в 2021 году», организованного НВ.

Глава правительства, в частности, отметил, что следующий транш МВФ будет "однозначно в следующем году".

"Хотелось бы иметь это не позднее февраля. Февраль - март - это такие прогнозы, о которых мы говорим с МВФ, при условии, если снова не будет каких-то сюрпризов", - добавил он.

По его словам, правительство ожидает, что на следующей неделе продвинется в переговорах с МВФ.

"У нас хорошее сотрудничество с ЕС, мы получили транш на прошлой неделе. На следующей неделе мы надеемся на прогресс в наших переговорах с МВФ, поэтому у нас довольно-таки неплохие перспективы", - сказал Шмыгаль.

Сотрудничество Украины с МВФ: что нужно знать

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

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Автор: Светлана Закелова