Переселенцам-мужчинам после переезда на новое место нужно сразу же становиться на военный учет.

Во время мобилизации переселенцы обязаны сообщать об изменении места жительства территориальным центрам комплексирования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

Как сообщает РБК-Украина, по словам адвоката Екатерины Анищенко, переселенцам-мужчинам после переезда на новое место нужно сразу же становиться на военный учет и только после этого обращаться в центры социальной защиты для оформления справки ВПЛ.

"Чтобы не нарушать процедуру и потом не платить административный штраф, стоит сделать именно в такой последовательности: сначала военкомат, затем центр социальной защиты. В целом можно обратиться сначала и за справкой ВПЛ, но если вас остановят на улице для вручения повестки, то возникнет вопрос, почему вы не сообщили военкомат о новом месте жительства", – объясняет специалист.

Видео дня

По ее словам, в такой ситуации установлен штраф в размере от 1600 до 3500 гривень. Сумму штрафа в конкретном случае устанавливает военком и может трактовать эту норму по своему усмотрению.

"Если мужчина призывного возраста не пойдет сразу в военкомат, а обратится только в ЦНАП за справкой ВПЛ, ему не откажут, все оформят. Но если он проживает в другой местности и получил повестку, то в первую очередь в военкомате он получит штраф", – отмечает Анищенко.

Переселенцы в Украине

В 2022 году правительство приняло решение о выплате пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в Украине - по 2000 грн на взрослых и по 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью.

В июле 2023 года Кабмин изменил порядок назначения выплат ВПЛ с 1 августа и с 1 сентября для определенных категорий переселенцев. Выплаты не будут продолжаться украинцам, которые находятся за границей более 30 дней подряд без обоснованных причин или вернулись в заброшенное место жительства, а также лицам, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

С 1 сентября право на получение помощи утратили переселенцы, которые приобрели жилье, транспортное средство или облигации на сумму 100 тыс. грн.

Вас также могут заинтересовать новости: