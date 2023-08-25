С 1 сентября право на получение помощи потеряют переселенцы, которые приобрели жилье, транспортное средство или облигации на сумму 100 тыс. грн.

Более 100 тысяч украинцев с 1 августа потеряли право на получение помощи для внутренне перемещенных лиц по результатам верификации, проведенной Министерством финансов.

Как рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона, принятые правительством решения направлены на то, чтобы, с одной стороны, упорядочить то, кому оказывается помощь для ВПЛ и, с другой стороны, сфокусировать оказание этой помощи именно тем гражданам, которые без финансовой поддержки не справятся.

"Поэтому с 1 августа вступили в силу изменения, которыми сфокусирована помощь именно на ВПЛ, то есть как это должно быть. Потому что, по данным верификации Министерства финансов, 109 тысяч человек, получавших помощь для ВПЛ, на самом деле проживали за границей. По крайней мере, 1,5 месяца до 1 августа они постоянно находились за границей и таким образом, скорее всего, эти граждане получают помощь от других государств – они не являются внутренне перемещенными лицами", - сказала Марчак.

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По ее словам, также благодаря верификации выяснилось, что почти 10 тысяч граждан из тех, которые получали выплаты, уже умерли. Еще около 10 тысяч украинцев одновременно получали помощь, будучи зарегистрированными в нескольких общинах. Кроме этого, с 1 сентября вступит в силу вторая часть изменений об упорядочении получателей помощи для ВПЛ.

"Если семья или получатель помощи для ВПЛ после вступления в силу постановления - с середины июля до 1 сентября - или приобрел новое транспортное средство (мы не говорим о транспортных средствах, которые приобретаются волонтерами для ВСУ), или приобрел новое жилье или земельный участок, или облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тысяч грн... таким гражданам будет прекращено начисление выплат", - сказала первая заместитель министра социальной политики.

Марчак добавила, что это поможет дальше продолжать выплаты гражданам, не имеющим такой "подушки безопасности".

Помощь для переселенцев в Украине

В 2022 году правительство приняло решение о выплате пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в Украине - по 2000 грн на взрослых и по 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью.

В июле 2023 года Кабмин изменил порядок назначения выплат ВПЛ с 1 августа и с 1 сентября для определенных категорий переселенцев. Выплаты не будут продолжаться украинцам, которые находятся за границей более 30 дней подряд без обоснованных причин или вернулись в заброшенное место жительства, а также лицам, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

С 1 сентября помощь будет продлена для украинцев, чье имущественное состояние нуждается в такой поддержке, и не продлевается для граждан, чье имущественное состояние позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

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