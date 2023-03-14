Решение принято из-за "резкого ухудшения операционной среды".

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило оценку всей банковской системы США со стабильной до негативной. Такое решение нанесло серьезный удар банковскому сектору, который находится в кризисе.

"Мы изменили наш прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, чтобы отразить быстрое ухудшение операционной среды после оттока депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также банкротства SVB и SNY", - говорится в отчете Moody’s.

Отмечается, что эти шаги важны, потому что они могут повлиять на кредитные рейтинги и, следовательно, на стоимость заимствований для сектора. В агентстве указали, что предприняты экстраординарные действия для поддержки пострадавших банков. В то же в отчете говорится, что другие учреждения с нереализованными убытками или незастрахованными вкладчиками все еще могут подвергаться риску.

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Федеральная резервная система США создала механизм, гарантирующий, что учреждения, сталкивающиеся с проблемами ликвидности, будут иметь доступ к наличным деньгам. Министерство финансов США поддержало программу с помощью средств в размере 25 миллиардов долларов и пообещало, что вкладчики с более чем 250 тысяч долларов в SVB и Signature получат полный доступ к своим средствам.

"Банки со значительными нереализованными убытками по ценным бумагам и с незастрахованными вкладчиками из США могут по-прежнему быть более чувствительными к конкуренции вкладчиков или окончательному бегству, что негативно скажется на финансировании, ликвидности, доходах и капитале", - указано в отчете.

Ожидается, что экономика США впадет в рецессию в конце 2023 года, что еще больше окажет давление на отрасль.

Банкротство банков в США - что известно

11 марта калифорнийский регулятор объявил банкротом один из самых крупных банков США Silicon Valley Bank. Вскоре госорганы США закрыли нью-йоркский банк Signature Bank. При этом кще несколько американских банков находятся в зоне риска.

В свою очередь британский HSBC выкупил британское подразделение американского банка Silicon Valley Bank за символический 1 фунт стерлингов.

При этом президент США Джо Байден назвал банковскую систему своей страны "безопасной". На фоне краха двух крупных банков Silicon Valley Bank и Signature Bank он пообещал усилить регулирование.

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