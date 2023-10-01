По словам Оксаны Маркаровой ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, которые приняты ранее.

Принятие временного бюджета США, в котором нет новых расходов на поддержку Украины, для украинского государства означает продолжение работы с партнерами.

Об этом написала в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Что это значит для Украины? Продолжение работы с партнерами. Сейчас временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней. Конгресс и администрация позаботились о том, чтобы средства предварительного бюджета для программ помощи Украине были переходными. Правительство будет работать поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, которые приняты ранее. У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных 1.6 млрд долл. на оборонную помощь (PDA) + 1.23 млрд долл прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, который только что перечислен на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы", - пояснила посол.

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По ее словам, по завершении этих 45 дней потребуется новое решение.

Она подчеркнула, что есть двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины, которая дает возможность работать ради подтверждения американской помощи украинской борьбе за свободу и за сохранение жизней людей.

"А мое большое количество разговоров сегодня как с украинскими кокусами, так и другими лидерами в конгрессе в обеих палатах дает основания полагать, что еще до окончания этих 45 дней мы будем обсуждать конкретные решения для Украины", - отметила Маркарова.

Временный бюджет в США

Как сообщал УНИАН, на протяжении последних недель в США обострился внутриполитический кризис на фоне фактического начала предвыборной президентской кампании. Из-за позиции части республиканцев, выступающих за резкое сокращение расходов бюджета, в том числе и на помощь Украине, Конгресс не смог вовремя принять государственный бюджет на следующий финансовый год, стартующий 1 октября.

Из - за этого стране грозил так называемый "шатдаун" - резкое сокращение бюджетных расходов и фактическая остановка работы части государственного аппарата. Подобные ситуации для США являются условной нормой и случаются раз в несколько лет. На этот раз, чтобы избежать шатдауна, в Конгрессе договорились принять временный бюджет на 45 дней, в котором предусмотрены только самые необходимые расходы.

Полноценный бюджет, куда должно войти финансирование помощи Украине, должны принять за эти 45 дней, или угроза шатдауна повторится.

В МИД Украины заявили, что ситуация с временным бюджетом США не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее.

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