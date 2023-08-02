Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США понижен до "AA+" /фото ua.depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА". 

Как говорится в сообщении Fitch, снижение рейтинга произошло на фоне ухудшения бюджетных показателей, растущего госдолга и постоянных противостояний вокруг вопроса о лимите госдолга.

"Понижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги "АА" и "АААА", за последние два десятилетия, что проявилось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в последний момент", - говорится в сообщении.

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Ранее рейтинг США находился в списке на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Шкала кредитных рейтингов Fitch

  • AAA - Наивысший уровень кредитоспособности.
  • AA - Очень высокий уровень кредитоспособности.
  • A - Высокий уровень кредитоспособности.
  • BBB - Достаточный уровень кредитоспособности.
  • BB - Уровень кредитоспособности ниже достаточного.
  • B - Существенно недостаточный уровень кредитоспособности.
  • CCC - Возможен дефолт.
  • CC - Высокая вероятность дефолта.
  • C - Дефолт неизбежен.
  • RD - Ограниченный дефолт.
  • D - Дефолт.

США и рейтинги Fitch

Fitch – одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств наряду с Moody's и S&P.

По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении. Ожидалось, что в 2023 году экономика США войдет в рецессию. По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении до 1,1%, несмотря на то, что в предыдущем квартале рост ВВП составил 2,6%.

По состоянию на 22 апреля 2023 года впервые за 12 лет риски, что США не заплатят по долгам выросли до максимума. Стоимость страхования суверенного долга США выросла до самого высокого уровня с 2011. Спреды на пятилетние кредитные дефолтные свопы США расширились до 51 базисного пункта, что более чем вдвое больше, чем в начале года.

По состоянию на 23 мая 2023 года в США прекратили готовить новую помощь Украине из-за проблем с госдолгом. Об этом заявил конгрессмен Энди Ким, отметив при этом, что поскольку в Конгрессе США никак не могут определиться с дальнейшей судьбой госдолга, сейчас вопрос выделения дальнейшей военной помощи Украине отошел на дальний план и не обсуждается. 

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