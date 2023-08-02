Снижение рейтинга произошло на фоне ухудшения бюджетных показателей, растущего госдолга и постоянных противостояний вокруг вопроса о лимите госдолга.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА".

Как говорится в сообщении Fitch, снижение рейтинга произошло на фоне ухудшения бюджетных показателей, растущего госдолга и постоянных противостояний вокруг вопроса о лимите госдолга.

"Понижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги "АА" и "АААА", за последние два десятилетия, что проявилось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в последний момент", - говорится в сообщении.

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Ранее рейтинг США находился в списке на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Шкала кредитных рейтингов Fitch

AAA - Наивысший уровень кредитоспособности.

AA - Очень высокий уровень кредитоспособности.

A - Высокий уровень кредитоспособности.

BBB - Достаточный уровень кредитоспособности.

BB - Уровень кредитоспособности ниже достаточного.

B - Существенно недостаточный уровень кредитоспособности.

CCC - Возможен дефолт.

CC - Высокая вероятность дефолта.

C - Дефолт неизбежен.

RD - Ограниченный дефолт.

D - Дефолт.

США и рейтинги Fitch

Fitch – одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств наряду с Moody's и S&P.

По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении. Ожидалось, что в 2023 году экономика США войдет в рецессию. По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении до 1,1%, несмотря на то, что в предыдущем квартале рост ВВП составил 2,6%.

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