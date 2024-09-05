Андрей Пышный отметил, что Верховная Рада должна поддержать эту инициативу.

В Украине шаги вместо копеек могут появиться уже в следующем году. При этом первыми могут появиться монеты номиналом 50 шагов.

"Если парламент поддержит нашу инициативу в этом году, то мы уже в первом полугодии 2025 года сможем получить шаги в обращении", - рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию LIGA.net.

По его словам, эта идея просто ждала своего часа. Он отметил, что после восстановления независимости Украины весной 1992 года уже обсуждалась возможность возвращения шагов и даже были изготовлены эскизы монет – 1, 5, 10 и 25 шагов. При этом реализация этой инициативы не требует дополнительных расходов.

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"На 2025 год у нас запланирована чеканка около 20 миллионов монет номиналом 50 копеек взамен тех, что в обращении. Если будет принято соответствующее решение относительно шагов, то мы просто обеспечим необходимые настройки и станем чеканить уже "50 шагов", - объяснил Пышный.

Глава НБУ указал, что сейчас в обращении около 1 миллиарда 350 миллионов разменных монет номиналом 50 копеек, поэтому чеканка 20 миллионов штук на замену части из них не повлияет на денежное обращение. Он отметил, что полная замена копеек будет происходить постепенно, поэтому в Украине несколько лет в обращении будут параллельно и копейки, и шаги.

"Не исключаем, что когда выпустим первые монеты номиналом 50 шагов, они вполне могут иметь большой интерес среди нумизматов, потому что это возвращение нашей истории", - подытожил Пышный.

"Монетная революция" в Украине - главные новости

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что в Украине исчезнут "копейки", зато появится монета под названием "шаг". По его словам, это делается для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.

Как сказал Пышный, такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации.

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