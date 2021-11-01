Владелец монеты утверждает, что она имеет уникальный брак.

В Украине продают за сумасшедшие деньги обычную монету номиналом в одну гривню 2006 года чеканки.

Соответствующая информация размещена на специальном сайте по продаже редких монет.

Владелец хочет получить за нее не менее 100 тысяч гривень и утверждает, что она имеет некуюмистическую силу.

"Монета 1 гривня 2006 года. Монета, волею случая, наделена мистической силой. Направление силы определит время. На куполе храма отчетливо видно танцующего Шиву. Да, это обычный брак плавки монеты, но уж больно специфический. Монета имеет свое имя "Танцующий Шива", - описывает товар его владелец.

Как ранее сообщалось, в Украине за монету номиналом в 25 копеек готовы заплатить 4500 гривень (около $170 согласно нынешнему курсу).

Ранее УНИАН рассказывал, что в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривен за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале по ссылке.

Испорченные монеты

25 июня 2021 года Национальный банк Украины выставил на аукцион лом изношенных и выведенных из обращения монет общим весом около 45,8 тонны.

Автор: Юрий Годован