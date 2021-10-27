Интерес у нумизматов вызвала монета 1992 года чеканки.

В Украине за монету номиналом всего в 25 копеек готовы заплатить 4500 гривень (порядка $170 согласно нынешнему курсу).

Об этом свидетельствуют данные на сайте аукциона.

Речь идет о монете 1992 года, сделанной из латуни. Продавец не проводил реставрацию монеты, о чем указал в ее описании.

Аукцион продлится до 30 октября. Не исключено, что за три дня предлагаемая сумма может вырасти.

Как пишет "Обозреватель", особенностью данной монеты является широкий герб, затертые листья и специфическая двойка. За монеты редкостных номиналов и те, которые выпускались первыми, нумизматы нередко готовы платить десятки тысяч гривень.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от остальных.

Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте большом материале по ссылке.

Испорченные монеты

25 июня 2021 года Национальный банк Украины выставил на аукцион лом изношенных и выведенных из обращения монет общим весом около 45,8 тонны.

Автор: Юрий Годован