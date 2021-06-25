Предлагаемые монеты портят специально.

Национальный банк Украины выставил на аукцион лом изношенных и выведенных из обращения монет общим весом около 45,8 тонны.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

На торги выставили монеты номиналами 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек. Регулятор отмечает, что такой объем накопился за 2020-2021 годы из-за изъятия из обращения монет мелких номиналов.

"Изношенные монеты и монеты, в отношении которых Национальный банк принял решение об изъятии их из обращения (номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек), утилизируются Национальным банком по мере их накопления. Утилизация монет происходит на Банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом - отчуждается во время аукционов (преимущественно металл идет на перетопку)", - рассказали в НБУ.

Аукцион состоится 30 июня 2021 года с 9:00 до 18:00 в электронном виде на площадке zakupki.prom.ua.

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Автор: Катерина Комолова