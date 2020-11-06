По словам министра, на первом этапе планируется предоставление 12,5 тысячи ипотечных кредитов и приобретение 18,8 тысячи квартир в финансовый лизинг.

Министерство финансов Украины планирует создать программу льготного ипотечного кредитования и финансового лизинга жилья под 5-7%.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко.

"Предполагается совершенно новая история в доступности для граждан покупки жилья. Создается специальная компания, которая будет докапитализирована правительством и сможет обеспечить создание финансово-кредитных механизмов, а именно: запустить ипотечное кредитование и финансовый лизинг на жилье на приемлемых условиях", - цитирует Марченко пресс-служба Минфина.

По его словам, планируется предоставление таких кредитов на сумму до 2 миллионов гривень по низким процентным ставкам, приблизительно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев.

Отмечается, что первый взнос должен быть не менее 20%. Предусмотрены также определенные требования к жилью и ограничения по площади: на одного человека не более 52 квадратных метров. Речь идет, в первую очередь, о первичном рынке жилья.

"Второе направление в сфере содействия обеспечения граждан жильем - финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет направлено для сохранения рабочих мест, содействия в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих", - цитирует Марченко пресс-служба Минфина.

По словам министра, на первом этапе планируется предоставление 12,5 тысячи ипотечных кредитов и приобретение 18,8 тысячи квартир в финансовый лизинг.

"В дальнейшем мы будем развивать и находить дополнительные источники финансирования для расширения программ", - цитирует Марченко пресс-служба Минфина.

Что этому предшествовало

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что одной из главных целей для государства является снижение ставок по ипотечному кредитованию до 10%.

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Автор: Богдан Слуцкий