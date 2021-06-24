Результаты конкурса позже будут опубликованы на сайте министерства.

Министерство экономики отобрало претендентов на должность главы государственного предприятия «Укрспирт», пока что рассмотрение кандидатур продолжается.

Об этом сообщили в Минэкономики в ответ на запрос УНИАН.

Отмечается, что предприятие «Укрспирт» является особо важным для экономики (стоимость активов превышает 2 млрд грн), поэтому конкурсный отбор проводит специально созданный Кабинетом министров комитет.

«На рассмотрение Комитета по назначению были поданы предложения по кандидатурам на должность директора ГП «Укрспирт». Рассмотрение вышеупомянутых кандидатур претендентов состоится на очередном заседании Комитета по назначению», – говорится в сообщении.

Читайте такжеИностранный инвестор был вынужден через суд приостановить покупку спиртзаводаПри этом не уточняется, сколько кандидатов прошли отбор и когда среди них выберут нового руководителя «Укрспирта». Отмечается, что результаты конкурса будут обнародованы на официальном сайте Минэкономики.

Также сообщается, что «Укрспирт» остается в сфере управления Минэкономики и не будет передан в сферу управления Министерства аграрной политики и продовольствия.

Поиск директора «Укрспирта»: подробности

В марте этого года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурс на должность директора государственного предприятия «Укрспирт».

Нынешний временный и.о. главы «Укрспирта» Сергей Блескун 9 октября 2019 года был назначен советником министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по реформированию спиртовой отрасли.

В ноябре 2019 года Минэкономики уже объявляло конкурс на должность директора «Укрспирта», однако руководитель предприятия так и не был выбран.

Приватизация «Укрспирта»

3 декабря 2019 года Верховная Рада отменила государственную монополию на спиртовую отрасль, что дало начало приватизации экс-монополиста – предприятия «Укрспирт», созданного в 2010 году.

Правительство планирует завершить его приватизацию до 1 июля 2021 года, выставив на продажу более 40 заводов.

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Автор: Анна Нагорная