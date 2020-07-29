Обнародован прогноз Минэкономики на ближайшие три года
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе на ближайшие три года прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – на 4,3 и 4,7% соответственно.
Об этом сказано в проекте постановления правительства, который будет рассмотрен на сегодняшнем заседании Кабмина.
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Ожидаемая инфляция
В прогнозе указывается, что уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года. В среднем по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%.
Уровень инфляции в декабре 2022 года составит 6,2% по сравнению с декабрем 2021 года. В среднем по сравнению с 2021 годом уровень инфляции в 2022 году прогнозируется на уровне 6,7%.
Уровень инфляции в декабре 2023 года составит 5,3% по сравнению с декабрем 2022 года. В среднем по сравнению с 2022 годом уровень инфляции в 2023 году прогнозируется на уровне 6%.
Как изменится средняя зарплата
Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13632 грн, в 2022 и 2023 годах – 15414 и 17169 грн соответственно.
Безработица
Уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.
Экспорт и импорт
Экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне 60,175 млрд долл., в 2022-м – 64,018 млрд долл., в 2023-м – 69,284 млрд долл.
При этом импорт в 2021, 2022 и 2023 годах составит соответственно 70,591, 77,661 и 86,28 млрд долл.
Соответственно, дефицит торгового баланса составит 10,416 млрд долл. в 2021 году, 13,643 млрд долл. – в 2022 году, 16,996 млрд долл. – в 2023-м.
Хронология событий
- Осенью 2019 года Минэкономики опубликовало макропрогноз на 2020-2022 годы, в котором средний валютный курс на 2020 год предполагался на уровне 27 гривень за доллар.
- 29 марта 2020 года Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз, предусматривающий, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар США.
- Обновленный макропрогноз предусматривал падение в 2020 году валового внутреннего продукта на 3,9%, рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тыс. грн, которая с учетом инфляции фактически не изменится по сравнению с 2019 годом; безработицу на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.
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