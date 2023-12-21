Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу был подписан в сентябре 2022 года.

Группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба согласовала приостановку выплат по официальному долгу до 2027 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, изменения в соответствующий меморандум были подписаны главой министерства Сергеем Марченко 21 декабря 2023 года. Это позволит продлить действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, подписанного 14 сентября 2022 года, до марта 2027 года.

Подписантами стали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Видео дня

"Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов. Это добровольное приостановление выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму 122 млрд долларов США, предоставленной партнерами Украины", – отметил глава Минфина.

Государственный долг Украины: это надо знать

По данным Министерства финансов, по состоянию на 31 октября 2023 года государственный и гарантированный долг Украины составлял 4 958,37 млрд грн, или 136,35 млрд долл. США.

Из этой суммы государственный и гарантированный государством внешний долг – 3 373,78 млрд грн (68,04% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 92,77 млрд долл. США. В то же время государственный и гарантированный государством внутренний долг составлял 1584,59 млрд грн (31,96%) или 43,57 млрд долл. США.

Вас также могут заинтересовать новости: