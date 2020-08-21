Нацбанк на этой неделе купил почти $130 миллионов
18:29, 21 августа 2020Финансы
24 0
Регулятор не проводил интервенции по продаже валюты.
НБУ продолжает активно скупать валюту на межбанке / REUTERS
Национальный банк Украины на текущей неделе - с 17 по 21 августа - купил на межбанковском валютном рынке 129,5 миллиона долларов.
Читайте такжеУкраинцы не верят в стабилизацию курса доллара
Как сообщается на сайте регулятора, объем покупки валюты за неделю составил 129,5 миллиона долларов, при этом НБУ не проводил интервенций по продаже валюты.
Покупка валюты Нацбанком
С начала года объем покупки валюты превышает объем ее продажи на 1,115 миллиарда долларов.
Что этому предшествовало
- Национальный банк Украины на вторник, 25 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,39 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter