Нацбанк на этой неделе купил почти $130 миллионов

Регулятор не проводил интервенции по продаже валюты.

Национальный банк Украины на текущей неделе - с 17 по 21 августа - купил на межбанковском валютном рынке 129,5 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте регулятора, объем покупки валюты за неделю составил 129,5 миллиона долларов, при этом НБУ не проводил интервенций по продаже валюты.

Покупка валюты Нацбанком

С начала года объем покупки валюты превышает объем ее продажи на 1,115 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на вторник, 25 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,39 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий