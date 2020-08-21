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Нацбанк на этой неделе купил почти $130 миллионов

18:29, 21 августа 2020
Финансы
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НБУ продолжает активно скупать валюту на межбанке / REUTERS

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Как сообщается на сайте регулятора, объем покупки валюты за неделю составил 129,5 миллиона долларов, при этом НБУ не проводил интервенций по продаже валюты.

Покупка валюты Нацбанком

С начала года объем покупки валюты превышает объем ее продажи на 1,115 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

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Автор: Екатерина Жирий

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