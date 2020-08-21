В Украине перед выходными дешевеет валюта: свежий курс доллара

Курс доллара снизился до 27,39 гривни, а курс евро упал до 32,46 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 25 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,39 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеВ НБУ рассказали о графике работы банков на День Независимости

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,46 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2739,42 (21 августа – 2748,12)

100 EUR – 3246,21 (21 августа – 3255,29)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,43/27,45 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,29/32,31 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 21 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,48 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Максим Удочкин