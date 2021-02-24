Промышленные предприятия и государственные банки в прошлом году стали лидерами среди налогоплательщиков.

Группа компаний «Метинвест» в 2020 году направила в государственный бюджет свыше 22 млрд грн, в частности, более 5 млрд грн единого социального взноса и почти 5 млрд подоходного налога, что превышает показатели предыдущего года.

Об этом сообщает "5 канал" по данным отчета Министерства финансов Украины относительно выполнения плана поступлений в государственный бюджет за 2020 год.

В целом, именно промышленные предприятия и государственные банки в прошлом году стали лидерами среди налогоплательщиков.

Заместитель директора Центра экономических стратегий Мария Репко пояснила, что основными составляющими государственной казны являются, в частности, НДС с произведенных в Украине товаров, и именно благодаря этому удается обеспечивать жизнедеятельность страны.

«Мы берем деньги, в первую очередь, из налогов и также из неналоговых поступлений. Если говорить о бюджете, то основными его составляющими являются НДС с произведенных в Украине и с импортируемых товаров, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль предприятия. Если экономика будет расти, это позволит увеличить государственные расходы и повлияет на социальную сферу, на образование, медицину и оборону, и на остальные функции, которые выполняет государство», – отметила она.

В целом в Минфине отчитались, что план поступлений в госбюджет за 2020 год выполнен почти на 100 процентов.

«Прошлый год Украина пережила довольно неплохо. Запас прочности у страны, у ее бюджета оказался значительным, и мы перешли в 2021 год со стабильным курсом, с вменяемыми числами по инфляции, и даже глобальные тренды в чем-то сыграли Украине на руку, потому что снизился дефицит торгового баланса», – прокомментировала Репко.

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Автор: УНИАН