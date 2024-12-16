Изменения в порядок раскрытия банковской тайны, в частности, обусловлены международными обязательствами Украины, отметил эксперт.

В Украине принят меморандум, согласно которому ограничены карточные переводы, и будут проверки ФЛП. УНИАН разобрался, как банки будут проверять физлиц-предпринимателей, какие возможны наказания, и как они могут повлиять на работу ФЛП.

Физические лица-предприниматели могут столкнуться с рядом проблем, в том числе с прекращением транзакций, рассказал юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин в комментарии.

По мнению эксперта, новые ограничения могут "добить" бизнес, который в нашей стране и так героически выживает.

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К чему готовиться ФЛП, как на практике будет выглядеть проверка

По словам эксперта, договоренности, которые были достигнуты между Национальным банком и рядом крупных госбанков и прописаны в меморандуме, касаются финансового мониторинга счетов как физических лиц, так физических лиц-предпринимателей.

"Согласно действующему законодательству Украины о финансовом мониторинге, в первую очередь непосредственный мониторинг транзакций по счетам должны проводить банки - как государственные, так и частные. Вторичный субъект мониторинга - Нацбанк. В НБУ также должны предоставлять разъяснения по мониторингу финансовых операций", - подчеркнул собеседник.

Юрист добавил, что банки в Украине, которые предоставляют услуги, обязаны разрабатывать свою политику по финансовому мониторингу, а этот меморандум с Нацбанком может быть направлен на противодействие некоторым моделям ведения бизнеса, например, дроблению ФЛП.

"Согласно закону о финансовом мониторинге, со стороны банковских учреждений ФЛП угрожает такое наказание - отклонение проведения транзакции и передача сведений о ней Министерству финансов Украины или правоохранительным органам", - объяснил Ланкин.

По его словам, чтобы такое наказание было воплощено в жизнь, банк сначала должен заморозить операции по счету физического лица-предпринимателя и направить ему запрос о разъяснении по ним. "По результатам предоставленного разъяснения в банке будут решать, отклонить операцию, сообщить о ней в Минфин или правоохранительные органы, или провести транзакцию", - сказал эксперт.

Ланкин отметил, что законодательство также содержит ограничения по так называемым "пороговым" операциям (речь идет о тех, суммы которых превышают 400 тысяч гривень), и именно такие операции должны безусловно проверять во время финмониторинга.

Собеседник обратил внимание на то, что еще каждый банк отдельно в политике финансового мониторинга может утверждать риск-факторы для транзакций, сумма операций может быть ниже, чем 400 тыс. грн:

"Такие модели ведения бизнеса, как дробление ФЛП, скорее всего, станут риск-факторами для усиленного финансового мониторинга или возможности заморозки и остановки операций по счетам".

Эксперт предупредил, что такие последствия ФЛП будут угрожать, если определенные их операции банк будет считать подозрительными согласно собственной политики финмониторинга.

Вместе с тем, как объяснил юрист, непосредственно банки не осуществляют контролирующих функций, кроме функции финансового мониторинга.

"Если какой-то банк будет ненадлежащим образом осуществлять финансовый мониторинг, то в будущем может попасть под штрафные санкции НБУ, или даже аннулирование лицензии или быть ликвидированным по решению НБУ", - заявил Ланкин.

Какие последствия ждут ФЛП, если будут выявлены какие-то нарушения

Эксперт считает, что финансовый мониторинг - вещь достаточно неконтролируемая и относительная. Ланкин подчеркнул, что сейчас банки руководствуются приказом Минфина, определяющим основные критерии рисков финмониторинга, и по формальному подходу почти каждую операцию ФЛП можно считать рисковой или требующей проверки.

"Это не облегчит жизнь предпринимателям. Ужесточенные требования финансового мониторинга создадут ситуации, при которых физлицам-предпринимателям придется больше предоставлять объяснения по транзакциям и моделям ведения бизнеса", - предупредил он.

По его мнению, в результате финансового мониторинга банк может прекратить определенную транзакцию, если ФЛП не сможет доказать ее законность (например, не предоставит документальных оснований о законности поступления средств на счет).

Юрист отметил, что еще банк может разорвать деловые отношения с лицом-предпринимателем, если будут существенные нарушения правил финансового мониторинга, непредоставление им документов или представление в банк ложной информации.

"То есть ФЛП могут столкнуться с тем, что банк может отказаться их обслуживать. У меня на практике были случаи, когда банки просто прекращали обслуживание предпринимателей. Если бизнес системный, то есть работает каждый день, то такое решение финучреждения может спровоцировать коллапс производственных процессов на предприятии", - предупредил Ланкин.

В целом, по словам эксперта, из-за финмониторинга для бизнеса есть два риска:

остановка финансовых операций, из-за чего возможны убытки и штрафные санкции от контрагентов для предприятия;

риски проверок контролирующих и правоохранительных органов, которые могут привести к полной блокировке работы бизнеса.

"Подобные ограничения могут окончательно "добить" бизнес, который в Украине и так героически выживает", - считает юрист.

Будет ли банк куда-то передавать информацию о ФЛП, и как это коррелируется с банковской тайной

Ланкин подчеркнул, что, по умолчанию, банки не имеют права передавать информацию по счетам в органы, осуществляющие контроль.

"Однако в законе о финансовом мониторинге относительно этого есть исключение - банковской тайной не ограничена передача информации от банка в, например, Минфин или правоохранительные органы, в связи с отмыванием средств или совершением действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность", - отметил эксперт.

В Украине начинает понемногу исчезать вопрос банковской тайны или нет

Эксперт обратил внимание на то, что усиление банковского контроля является общей практикой западных стран, в том числе европейских. Ланкин добавил, что Киев сейчас берет на себя международные обязательства в рамках евроинтеграции, и они предусматривают существенное усиление финансового мониторинга и противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем.

"Следовательно, изменения в порядок раскрытия банковской тайны обусловлены международными обязательствами Украины и необходимостью контроля за оборотом средств и противодействия их использования в преступных целях", - сказал он.

В центре внимания финансовые новости Украины - что сообщалось

Напомним, в начале декабря стало известно, что Нацбанк Украины подписал меморандум с двумя профильными ассоциациями и рядом банков ("Универсал банк" (monobank), "КБ ПриватБанк", "Райффайзен Банк" и "Ощадбанк") по обеспечению прозрачности рынка банковских платежных услуг. Сообщалось, что такой меморандум НБУ необходим для того, чтобы противодействовать отмыванию средств и нелегальным платежным операциям.

Сообщалось, что клиенты, операции которых признали высоко рисковыми, будут усиленно проверяться, в частности, на уровень доходов и происхождение средств. Кроме того, по счетам будут действовать месячные лимиты плановых операций, с 1 февраля следующего года лимит установлен на уровне до 150 тысяч гривень, а с 1 июня сумма снизится до 100 тыс. грн.

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