Пышный заявил, что подписанный банками меморандум уменьшит возможности финансирования теневой экономики.

На днях несколько банков Украины подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Глава Национального банка Андрей Пышный объяснил суть этого документа.

По его словам, речь идет не об ужесточении, снижении лимитов или "закручивании гаек". Он отметил, что меморандум не ужесточает меморандум финансовый мониторинг и оценки клиента в банках.

"Банки как применяли риск-ориентированный подход к оценке клиентов, а соответственно и решений об их обслуживании, так и используют. Кроме того, успешная реализация меморандума, наоборот, может стать шагом к досрочному снятию временного лимита на исходящие P2P переводы, который мы вынуждены были ввести в октябре сроком на полгода", – акцентировал Пышный.

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Он также отметил, что меморандум не вводит дополнительных ограничений для клиентов банков-подписантов.

"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или же можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние для вас вообще ничего не изменится. Как это не изменилось для вас и в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решению проблемы с дропами, определив общую рамку для всех клиентов", – продолжил он.

Указанные в документе лимиты касаются только тех клиентов, которые не предоставили документов в подтверждение своих доходов – особенно тех, кто определен "высокорисковыми":

"По сути, не имеющих никаких документов! Последних, по оценкам банков, не более 1% от всей клиентской базы. Да, всего 1%, но именно они активно задействованы в сети "дропов" и являются основой этого миллиардного "дроп"-трафика".

Пышный также уверяет, что меморандум не скажется на работе волонтеров. В то же время он отметил, что сейчас клиентам не нужно обновлять данные о доходах или нести в банки какие-то справки.

"Взаимодействие с банками продолжается в стандартном режиме. Меморандум не предусматривает представление каких-то дополнительных справок или обновления данных клиентами. Понимаю, что на этом важно остановиться и что этот вопрос может возникнуть, поскольку сегодня не все украинцы могут лично прийти в отделение. Прежде всего это касается наших военных, которые несут службу на линии фронта, и временно перемещенных лиц в пределах страны. Никаких требований по дополнительной идентификации Меморандум не содержит, ведь она состоялась при открытии счета", – пояснил глава НБУ.

При этом Пышный подчеркнул, что подписанный банками меморандум уменьшит возможности финансирования теневой экономики. По его словам, эта инициатива – "ничто иное, как упорядочение всех процессов и подходов, которые уже существуют, чтобы вместе не дать использовать платежную инфраструктуру для финансирования незаконной деятельности".

"Сегодня это и уклонение от уплаты налогов, что измеряется миллиардами гривен, которые движутся мимо государственного бюджета. Это финансирование террористической и диверсионной деятельности, когда через "дроп-центры" Россия оплачивает поджоги и взрывы в наших городах. Это в целом обслуживание теневой экономики, которая лишает Украину огромного ресурса, необходимого для обороны страны", – резюмировал он.

Меморандум банков: что нужно знать

На днях стало известно, что Национальный банк подписал меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг с двумя профильными ассоциациями и четырьмя банками: "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк" и "Универсал банк" (monobank). Отмечалось, что связывают этот шаг с необходимостью в противодействии нелегальным платежным операциям и отмыванию денег.

Согласно этому меморандуму, для клиентов с высоким риском усилят проверки, в частности относительно происхождения средств и уровня доходов. Также будут действовать лимиты плановых операций по счетам. С 1 февраля 2025 года лимит составит до 150 000 грн в месяц; с 1 июня 2025 года – до 100 000 грн в месяц.

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