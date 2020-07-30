«Mastercard» запускает услугу снятия наличных в кассах супермаркетов и АЗС

Услуга станет доступной на кассах супермаркетов Сільпо, Фора, Varus, а также на АЗК WOG и ОККО...

«Mastercard» в партнерстве с «ПриватБанком», «Ощадбанком» и «Райффайзен Банк Аваль» с 1 августа расширяет услугу «Наличные на кассе».

Об этом, сообщили в прес-службе компании.

Читайте такжеMasterCard и Visa могут повысить комиссии на операции с карточками - СМИ

Где будет доступна услуга

«Услуга станет доступной на кассах супермаркетов Сільпо, Фора, Varus, а также на АЗК WOG и ОККО. Услуга «Наличные на кассе» позволяет картодержателям при оплате покупок картой «Mastercard» любого украинского банка получить удобный и быстрый доступ к наличным прямо на кассе торговой точки — без необходимости искать и использовать банкомат», — сказано в сообщении.

Сколько можно будет снять со счета

Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой на любую сумму и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции кассир должен выдать чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

Услуга будет доступна на более 90 тыс. POS-терминалов «ПриватБанка», «Ощадбанка» и «Райффайзен Банка Аваль» в торговых сетях.

Хронология событий

Пилотный проект был запущен компанией «Mastercard» в партнерстве с «ПриватБанком» и АЗК WOG в январе 2019 года.

9 июня 2020 года крупнейший банк Украины "ПриватБанк" запустил этот сервис в Украине.

С 1 августа 2020 года вступает в силу постановление НБУ № 59 от 7 мая 2020 года, которое предполагает упрощенную и усовершенствованную процедуру учета и осуществления операций выдачи наличных на кассах торговых предприятий, что, в свою очередь, будет стимулировать дальнейшее масштабирование услуги.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram