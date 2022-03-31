В 2020 году Leroy Merlin пополнила бюджет России налогами на 335 миллионов долларов.

Французская строительная сеть Leroy Merlin отключила украинских сотрудников от всех каналов корпоративной коммуникации после просьбы украинцев покинуть российский рынок.

Об этом пишет DW.

Leroy Merlin отказалась уходить из России несмотря на протесты под своим офисом во Франции с требованием не финансировать преступный режим, который развязал против Украины войну.

Украинские сотрудники обратились к материнской компании после того, как русские разбомбили филиал Leroy Merlin в Киеве, в результате чего погибли 8 работников, отмечает DW.

В созданной онлайн-петиции украинцы просили французов пересмотреть свое решение и немедленно уйти с российского рынка.

Однако Leroy Merlin не только не отреагировала на их требования, но и отключила их от корпоративных каналов коммуникации и отобрала доступ к Facebook-странице "Леруа Мерлен Украина".

Магазин Leroy Merlin в Киеве стал мишенью для атаки россиян на прошлой неделе, когда оккупанты разбомбили в центре столицы ТРЦ в Подольском районе.

Тогда компания принесла публичные соболезнования погибшим работникам.

В 2020 году Leroy Merlin пополнила бюджет России налогами на 335 миллионов долларов.

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