Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, а евро - 44,35 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 8 ноября, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 41,65 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 45,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,35 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,57 грн/доллар, а продать доллар можно за 41,55 грн. Курс наличного евро в обменниках составляет 45,05 грн/евро, а курс продажи - 44,90 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 8 ноября, составляет 75 937,70 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 131 247,78 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальным банком Украины был установлен на 8 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 грн/долл. Так, гривна укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что ситуация на валютном рынке в Украине на следующей неделе может приятно удивить своей относительной стабильностью.

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