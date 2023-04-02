Отмечается, что до конца июня подготовят стратегию перехода к гибкому обменному курсу

Украина подписала Меморандум с Международным валютным фондом. Официальный Киев взял на себя обязанность отойти от экстренных мер, введенных из-за полномасштабного нападения Российской Федерации.

"Как только позволят условия, мы намерены постепенно перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить валютный контроль и вернуться к системе таргетирования инфляции", - говорится в документе.

При этом Киев обязался подготовить стратегию, которая "поможет установить и оценить предпосылки для такого шага и принять политические меры, необходимые для поддержания этого перехода". Кроме того, Меморандум обязывает отказаться от эмиссии гривны для финансирования дефицита бюджета в текущем году.

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"После начала полномасштабной войны мы приняли ряд экстренных мер по обеспечению ценовой и внешней стабильности, включая введение режима фиксированного обменного курса и валютного контроля исключительно из соображений национальной безопасности", - говорится в документе.

Сообщается, что война продолжается, а экономика адаптируется к новым условиям, поэтому нынешняя цель власти заключается в том, "чтобы продолжать разумно защищать общую макроэкономическую и финансовую стабильность". Украина должна согласовать налоговое законодательство с нормами ЕС.

Меморандум с МВФ и новый кредит для Украины - что известно

МВФ одобрил рекордный кредит для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Первый транш на сумму 2,7 миллиарда долларов.

В документе указана, что Украина обязалась провести пенсионную реформу, а также изменить систему соцобеспечения, вернуть обязательное декларирование для чиновников. Кроме того, украинское правительство анонсировало повышение тарифов на газ и электроэнергию.

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