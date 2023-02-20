Планируется, что программа с МВФ будет состоять из двух частей.

Правительство рассчитывает на начало Международным валютным фондом новой многолетней программы для Украины объемом более 15 млрд долларов.

Об этом по итогам встречи с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и командой МВФ в Киеве заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы достигли успехов в реализации мониторинговой программы, в частности финализировали выполнение всех структурных маяков. Поэтому рассчитываем на начало новой многолетней большой программы объемом более 15 млрд долларов", - отметил он.

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По словам Шмыгаля, планируется, что программа с МВФ будет состоять из двух частей: немедленная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева также встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетила Ирпень.

Она высоко оценила деятельность Украинского государства и всех институтов, которые продолжают работу несмотря на полномасштабное российское вторжение. Отдельно положительно оценила работу местных властей, которык, кроме прямой поддержки от правительства, активно привлекают внешнее финансирование.

"Меня поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела увидеть это. Когда завтра буду говорить с Советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая чрезвычайно хорошо и эффективно действует несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию", – сообщила директор-распорядитель МВФ.

Новая программа МВФ для Украины

В октябре МВФ начал работу над новой программой с Украиной. В ноябре МВФ и Украина достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением совета директоров фонда. Планировалось, что программа продлится 4 месяца.

22 декабря МВФ обнародовал текст меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы для Украины.

Ранее в феврале МВФ начала подготовку к пересмотру мониторинговой программы в Украине. Выполнение Украиной текущей мониторинговой программы в МВФ оценили как высокорезультативное.

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