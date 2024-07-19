Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро – 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 19 июля, вырос на 15 копеек и составляет 41,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 грн, евро – по курсу 44,85 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" вырос на 17 копеек и составляет 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен – 45,87 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 5 копеек и составляет 41,95 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,80 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 2 копейки и составляет 45,87 грн/евро (курс продажи – 45,65 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,42 грн/долл., следовательно, гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 45,26 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

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