Продать доллар можно в среднем по курсу 41,35 грн, евро – 45,15 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 19 июля, вырос на 5 копеек и составляет 41,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,35 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 45,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,15 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,95 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,80 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 2 копейки и составляет 45,87 грн/евро (курс продажи – 45,65 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,42 грн/долл., следовательно, гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 45,26 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

В конце июля на валютном рынке в условиях частых динамичных курсовых изменений станет заметным постепенное движение к росту. Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, можно предположить, что валютные коридоры несколько сместятся (например, курс доллара будет варьироваться в пределах 40,5-41,5 грн/$).

Вас также могут заинтересовать новости: