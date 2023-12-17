Небольшая разница между наличными и безналичным курсами будет сохраняться и в дальнейшем, считает банкир.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что перед Рождеством масштабных изменений на валютном рынке не будет происходить.

"Важным для дальнейшего развития рынка является отмена валютных ограничений для банков и других финучреждений. На наличном рынке возникло явление "конкуренции курсов" между комбанками и обменными пунктами, а разница между безналичным и наличным курсами уже не превышает 0,5 – 0,6 гривни. То есть, на рынке вместо 3-х курсов (межбанковского, банковского и обменных пунктов) сейчас фактически есть только 2: безналичный и наличный, разница между которыми сейчас является достаточно приемлемой", - цитирует Лесового 24 канал.

По его словам, небольшая разница между наличными и безналичным курсами будет сохраняться и в дальнейшем.

Видео дня

По мнению Лесового, в период с 18 по 24 декабря валютный рынок будет характеризоваться так:

на межбанке доллар будет колебаться в пределах 36,5–37,5 гривень, евро - 39-40,5 гривень;

наличный рынок тоже определяется колебаниями, ожидаемые значения в этом секторе следующие: 36,8–37,8 гривни за доллар и 39–41 гривень за евро;

разница между курсом покупки и продажи не будет больше 0,3 гривни, при этом это же значение на межбанке не будет больше 0,1 гривни;

ежедневные изменения на межбанке не будут больше 0,2 гривни.

Курс доллара - последние новости

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 18 декабря на уровне 37,02 грн/долл. Таким образом гривна ослабилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

17 декабря основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак сообщил, что курс доллара в Украине в конце 2024 года может подскочить до 42 гривень за доллар. В течение года стоимость доллара может держаться на уровне 40 гривень, считает эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: