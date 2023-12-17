Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что перед Рождеством масштабных изменений на валютном рынке не будет происходить.
"Важным для дальнейшего развития рынка является отмена валютных ограничений для банков и других финучреждений. На наличном рынке возникло явление "конкуренции курсов" между комбанками и обменными пунктами, а разница между безналичным и наличным курсами уже не превышает 0,5 – 0,6 гривни. То есть, на рынке вместо 3-х курсов (межбанковского, банковского и обменных пунктов) сейчас фактически есть только 2: безналичный и наличный, разница между которыми сейчас является достаточно приемлемой", - цитирует Лесового 24 канал.
По его словам, небольшая разница между наличными и безналичным курсами будет сохраняться и в дальнейшем.
По мнению Лесового, в период с 18 по 24 декабря валютный рынок будет характеризоваться так:
- на межбанке доллар будет колебаться в пределах 36,5–37,5 гривень, евро - 39-40,5 гривень;
- наличный рынок тоже определяется колебаниями, ожидаемые значения в этом секторе следующие: 36,8–37,8 гривни за доллар и 39–41 гривень за евро;
- разница между курсом покупки и продажи не будет больше 0,3 гривни, при этом это же значение на межбанке не будет больше 0,1 гривни;
- ежедневные изменения на межбанке не будут больше 0,2 гривни.
Курс доллара - последние новости
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 18 декабря на уровне 37,02 грн/долл. Таким образом гривна ослабилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
17 декабря основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак сообщил, что курс доллара в Украине в конце 2024 года может подскочить до 42 гривень за доллар. В течение года стоимость доллара может держаться на уровне 40 гривень, считает эксперт.