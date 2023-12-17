В течение года стоимость доллара может держаться на уровне 40 гривень, считает эксперт.

Курс доллара в Украине в конце 2024 года может подскочить до отметки в 42 грн/долл.

Девальвацию национальной валюты ожидает основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, передает РБК-Украина.

В течение года стоимость доллара может держаться на уровне 40 гривень, считает он.

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По его мнению, такие тенденции возможны, если в действии будет базовый сценарий, по которому в следующем году Украина должна получить большую часть от 42 миллиардов долларов международной поддержки, запланированной в госбюджете.

Курс доллара на 18 декабря

Как писал УНИАН, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 18 декабря на уровне 37,02 грн/дол. Получается, что гривня ослабилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,51 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

Ранее в Fitch Ratings спрогнозировали, что курс доллара в Украине в 2024 году будет незначительно колебаться. Предполагается, что ситуация на финансовом рынке будет оставаться более-менее стабильной.

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