Курс доллара в Украине в конце 2024 года может подскочить до отметки в 42 грн/долл.
Девальвацию национальной валюты ожидает основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, передает РБК-Украина.
В течение года стоимость доллара может держаться на уровне 40 гривень, считает он.
По его мнению, такие тенденции возможны, если в действии будет базовый сценарий, по которому в следующем году Украина должна получить большую часть от 42 миллиардов долларов международной поддержки, запланированной в госбюджете.
Курс доллара на 18 декабря
Как писал УНИАН, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 18 декабря на уровне 37,02 грн/дол. Получается, что гривня ослабилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,51 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.
Ранее в Fitch Ratings спрогнозировали, что курс доллара в Украине в 2024 году будет незначительно колебаться. Предполагается, что ситуация на финансовом рынке будет оставаться более-менее стабильной.