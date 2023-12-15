Курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 40,51 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 18 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,02 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,51 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 17:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,04/37,06 грн/долл., евро - 40,46/40,47 грн/евро.

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Ранее начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН прогнозировал, что в течение 18-24 декабря ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой и предсказуемой, а курсовой коридор составит 36,8-37,8 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

По словам эксперта, на следующей неделе на рынок также будет влиять фактор приближения праздников, когда часть граждан может обменять какую-то сумму в валюте для того, чтобы потратить гривню на пищевые продукты, подарки и тому подобное.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 15 декабря, уменьшился на 5 копеек – до 37,65 грн за доллар в среднем (со вчерашних 37,70 грн). Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,05 грн за евро.

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