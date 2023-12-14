Уровень международных резервов остается достаточным для поддержания курсовой устойчивости.

Адаптация к режиму управляемой гибкости обменного курса прошла успешно, и валютный рынок остался устойчивым после введения нового курсового режима. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга.

Он отметил, что повышенный спрос на валюту наблюдался лишь в первые дни управляемой гибкости курса, а в дальнейшем баланс спроса и предложения валюты улучшился. Это сказалось и на уменьшении чистой продажи валюты НБУ.

Так, в ноябре сальдо интервенций НБУ (разница между операциями купли-продажи валюты) составило 2,5 млрд долл. и было меньше, чем в предыдущие месяцы. Как и декларировалось, НБУ ежедневно компенсировал структурный дефицит валюты, позволяя курсу гривны колебаться как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления под влиянием изменений в балансе спроса и предложения на валютном рынке.

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"Новый курсовой режим заметно оживил работу межбанковского рынка, в частности, существенно вырос объем операций между банками без участия НБУ. Увеличение глубины валютного рынка важно для снижения его чувствительности к ситуативным факторам и повышения курсовой устойчивости", – подчеркнул Пышный.

Кроме того, усилилась связь между наличным и безналичным сегментами валютного рынка. Отмена ограничений для банков и небанковских финансовых учреждений на продажу ими наличной иностранной валюты населению способствовала дальнейшей минимизации разницы между курсом на наличном рынке и официальным курсом.

Глава НБУ отметил, что регулятор будет сохранять активное присутствие на валютном рынке для удовлетворения структурного спроса и сглаживания курсовых колебаний. По мере формирования надлежащих макроэкономических предпосылок Нацбанк будет постепенно увеличивать гибкость курса и усиливать его роль как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам.

Также Пышный сообщил, что уровень международных резервов остается достаточным для поддержания курсовой устойчивости

"На конец ноября международные резервы НБУ составляли около 39 млрд долл. В течение последних месяцев они уменьшились несущественно, несмотря на меньшую ритмичность поступления внешнего финансирования. Текущий объем резервов существенно выше по сравнению как с началом этого года, так и периодом до полномасштабного вторжения РФ", – сказал глава НБУ.

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В октябре 2023 года Национальный банк ввел режим управляемой гибкости валютного курса, который заменил фиксированный курс, действовавший с начала полномасштабного вторжения.

Официальный курс при режиме управляемой гибкости определяется операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ. Благодаря этому курс сможет меняться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, Нацбанк будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

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