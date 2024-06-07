Продать доллар можно в среднем по курсу 40,10 грн, евро – 43,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 7 июня, не изменился и составляет 40,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек – 44,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 40,70 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,61 грн).

Видео дня

Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,41 грн/евро (курс продажи – 44,25 грн/евро).

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк Украины установил на 7 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 40,15 грн/долл. Гривня ослабла на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил в комментарии УНИАН, что с 10 по 16 июня, ситуация на валютном рынке будет напоминать периоды относительного валютного спокойствия.

Вас также могут заинтересовать новости: