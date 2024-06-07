Массированная распродажа резервов Нацбанком в мае снизила платежеспособный спрос, отметил эксперт.

Аналитик Алексей Козырев подробно объяснил, почему "взлет" курса доллара в Украине остановился.

"Процесс девальвации без соответствующей бюджетной подпитки не может продолжаться до бесконечности", - отметил он.

По его словам, платежеспособность бизнеса и возможности генерации ими ресурсов в гривне за счет реализации импортной продукции или услуг не бесконечна. Ограничены объемы свободной гривни и у населения, которое на определенном этапе уже тоже не готово к дальнейшему росту ценников обменников и снижает объемы своих покупок.

Видео дня

"Массированная распродажа резервов Нацбанком в мае для покрытия спроса на валюту на межбанке на фоне постепенного сокращения объемов свободной гривны у импортеров и у инвесторов снизила платежеспособный спрос. В итоге это привело к завершению периода роста котировок на торгах, а затем и к их частичному снижению, то есть к коррекции рынка после недавнего скачка курса. Падение котировок межбанка начинает корректировать и котировки наличного рынка. Именно этот процесс мы сейчас и наблюдаем", - объяснил Козырев.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что во второй декаде июня, с 10 по 16 июня, ситуация на валютном рынке будет напоминать периоды относительного валютного спокойствия.

По его прогнозу, рынок привыкнет к новым курсовым показателям. Новые курсовые коридоры в 40-41 грн/долл., 43-46 грн/евро могут продержаться до осени, а девальвационные процессы несколько пойдут на спад, спрогнозировал банкир.

Вас также могут заинтересовать новости: