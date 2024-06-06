Коридоры валютных изменений составят на межбанке 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро, на наличном рынке 40-41,2 грн/долл. и 43-46 грн/евро.

Во второй декаде июня, с 10 по 16 июня, ситуация на валютном рынке будет напоминать периоды относительного валютного спокойствия.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что рынок привыкнет к новым курсовым показателям. Новые курсовые коридоры в 40-41 грн/долл., 43-46 грн/евро могут продержаться до осени. Девальвационные процессы несколько пойдут на спад.

"Конечно нельзя обойти "давление" на рынок новых тарифов на электроэнергию, ведь они фактически провоцируют рост цен (объективный рост, который повлечет за собой пересмотр цен). Поэтому, на мой взгляд, чтобы это давление не превратилось во что-то угрожающее и неконтролируемое как, к примеру, рост курсов, Нацбанку придется принять определенные меры прежде всего на межбанке, чтобы сбить "пену" спроса. Однако, похоже на все, регулятор готов к любым ситуациям, поэтому вряд ли нормальной работе рынка что-то может угрожать", - сказал эксперт.

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По его словам, ожидаемый уровень инфляции по итогам 2024 года 8,6%, ожидаемый средневзвешенный годовой курс 40,7 грн/долл., ожидаемый валютный курс на конец года 41,4 грн/долл. Поэтому есть достаточно оснований для большего оптимизма, как минимум на июнь.

"Ежедневные колебания не удивят: рынок живой, активный и периоды роста курсов всегда сменяются постепенным снижением. Однако можно предположить, что ниже 40 грн/долл. курс уже не опустится", - считает Лесовой.

Согласно прогнозу банкира, все недельные изменения будут происходить в фарватере "новых курсовых реалий". Остальные характеристики рынка не претерпят изменений, ведь действие режима "управляемой гибкости" - это определенные правила и система валютных изменений:

коридоры валютных изменений: на межбанке 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро на наличном рынке 40-41,2 грн/долл. и 43-46 грн/евро;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в комбанках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за доллар, до 0,1 грн за евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на доллар, до 0,8-1 грн на евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на доллар, до 1-1,3 грн на евро;

наличный рынок: разница курсов покупки - 0,2-0,3 грн за доллар, 0,3-0,5 за евро (в комбанках), 0,3-0,5 грн за доллар, 0,5-0,7 за евро (в обменных пунктах);

наличный рынок: разница курсов продажи - 0,1-0,2 грн за доллар, 0,2-0,3 грн за евро (в комбанках), 0,3-0,5 грн за доллар, до 0,5 грн за евро (в обменных пунктах);

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Рынок будет жить в условиях новых курсовых "ценников", однако на рынке не произойдет чего-то большего, чем обычные курсовые "волны" роста и снижения курсов. То есть рынку по силам выдержать даже давление объективной инфляции, вызванной ростом тарифов на электроэнергию и ростом цен", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк Украины установил на 6 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 40,13 грн/долл. - гривна укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

В валютных обменниках Киева 6 июня доллар немного подешевел и составлял 40,60 грн/доллар в среднем. Продать доллар можно за 40,50 грн.

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