Курс гривны к евро установлен на уровне 43,63 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,15 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 43,63 грн/евро, то есть гривна ослабла на 2 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,15/40,17 грн/долл., евро - 43,63/43,64 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

6 июня наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился до 40,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно в среднем по курсу 40,10 грн за доллар.

При этом "ПриватБанк" установил курс доллара на уровне 40,70 гривны за доллар, а курс евро - 44,40 гривны за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что с 10 по 16 июня ситуация на валютном рынке будет напоминать периоды относительного валютного спокойствия. Новые курсовые коридоры в 40-41 грн/долл., 43-46 грн/евро могут продержаться до осени.

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