Продать доллар можно в среднем по курсу 41,90 грн, евро - 43,63 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 24 января, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,40 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 грн за доллар, сообщает "Минфин".

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 44,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,63 грн за евро.

Курс доллара в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром упала до 42,23 грн/долл., а продать доллар можно за 42,15 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,23 грн/евро, курс продажи - 44,01 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 24 января, составляет 105 115,00 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 404 497,85 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 24 января официальный курс доллара на уровне 41,98 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 5 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,67 грн за один евро, то есть гривна выросла на 20 копеек.

Сообщалось, если необходимо продать валюту обменнику, то 200 долларов в гривнах 23 января будет составлять 8 470. Если есть необходимость купить у обменника 200 долларов, то необходимо иметь при себе 8 474 гривны.

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