Курс доллара к гривне в банках сегодня в среднем составляет 42,45 гривни за доллар.

Ежедневный курс валют в Украине постоянно колеблется. При этом наблюдается постепенная девальвация гривни.

Наличный курс доллара к гривне в банках сегодня в среднем составляет 42,45 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,90 гривни за доллар.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара составила 42,37 гривни за доллар. В то же время продать доллар можно за 42,35 гривни.

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Сколько стоит сегодня 200 долларов

Если вам необходимо продать валюту обменнику, то 200 долларов в гривнях 23 января составит 8 470. Если же есть необходимость купить у обменника 200 долларов, то вам необходимо иметь при себе 8 474 гривни.

Если же вы хотите продать валюту в банке, то 200 долларов сегодня обойдется в 8 380. Если вы хотите купить у банка 200 долларов, то вам необходимо иметь 8 490 гривень.

Сколько на украинские деньги 300 долларов

Что касается 300 долларов в гривнях, то валютному обменнику вы заплатите 12 711 гривень, а обменник вам заплатит 12 705. Банку же вы заплатите 12 735 гривень, а банк вам – 12 570.

Сколько гривен стоит 500 долларов

За 500 долларов валютному обменнику вы заплатите 21 185 гривень, а обменник вам заплатит 21 175. Банку же вы заплатите 21 225 гривень, а банк вам – 20 950.

Согласно прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, до 26 января курс доллара будет в пределах 42,2-43,2 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях до 26 января в Украине будет стоить 4220 – 4320 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 42200 – 43200 гривень.

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