Президент США угрожал пошлинами всем торговым партнерам, но пока не ввел меры.

Доллар торговался в узких диапазонах в отношении основных валют. Валюта "застряла" из-за отсутствия конкретных заявлений по пошлинам от президента США Дональда Трампа.

Издание Reuters пишет, что индекс доллара на утро 23 января не изменился и составил 108,31, после двух дней роста примерно на 0,1%.

В понедельник, 20 января, он упал на 1,2 %, что стало самым резким однодневным падением с ноября 2023 года, поскольку в первый день пребывания Трампа в должности был принят целый шквал указов, но ни одного по пошлинам.

Видео дня

Хотя Трамп говорил о возможности введения с 1 февраля пошлин в размере около 25% для Канады и Мексики и 10% для Китая. Он также пообещал ввести пошлины на европейский импорт.

"Президент Трамп пока занимает менее враждебную позицию по отношению к Китаю, чем ожидалось, на фоне общей более мягкой, чем ожидалось, политики и тона по пошлинам", - говорит Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.

В то же время, "мы с осторожностью отмечаем, что настроения в отношении рисков остаются неустойчивыми и могут быстро испортиться, если президент Трамп займет более агрессивную позицию".

"Поскольку Трамп сейчас находится в Овальном кабинете, тарифы остаются главными приоритетами правительства США, даже если они не будут введены в первый день его пребывания на посту президента", - пишут аналитики DBS.

Курс китайского юаня на офшорных торгах мало изменился и составил 7,2816 за доллар.

Японская иена снизилась примерно на 0,1% до 156,69, при этом рынки оценивают вероятность повышения ставки на четверть пункта в пятницу в 96%.

Евро мало изменился и составил 1,0406 доллара. Ожидается, что ЕЦБ снизит ставки на четверть пункта на следующей неделе.

Канадский доллар держится на уровне C$1,4389 против доллара США. Банк Канады, как ожидается, снизит ставки на четверть пункта в следующую среду.

Курс мексиканского песо мало изменился и составил 20,49 против американской валюты.

Курс доллара и инаугурация Трампа

20 января перед инаугурацией Дональда Трампа доллар снизился по отношению к большинству основных валют.

Валюты Новой Зеландии и Австралии, которые часто рассматриваются как индикаторы настроений в отношении риска, выросли против доллара в понедельник. Южнокорейский вон, еще одна валюта, чувствительная к мировой торговле и росту, возглавил рейтинг азиатских валют.

Вас также могут заинтересовать новости: