Курс гривни к евро установлен на уровне 43,67 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,98 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

Относительно европейской валюты гривня также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,67 грн за один евро, то есть гривна выросла на 20 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,98/42,01 грн/долл., евро - 43,69/43,70 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в банках 23 января снизился на 20 копеек и в среднем составляет 42,45 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 44,28 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,55 грн за евро.

В валютных обменниках средняя стоимость доллара сегодня утром упала до 42,37 грн/долл., а продать доллар можно за 42,35 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,25 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 23 января снизился на 10 копеек и составляет 42,40 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,80 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

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