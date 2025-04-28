Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 47,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 28 апреля, вырос на 10 копеек и в среднем составляет 42,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 47,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,10 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,70 грн/евро, а курс продажи - 47,50 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 28 апреля, составляет 94 566 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 951 900 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 28 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,75 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня усилила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,39 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки.

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