Майские изменения курса доллара составят около 1%.

В мае украинцы могут столкнуться с кульминацией роста потребительских цен, что окажет влияние на курс валют. В то же время изменения курса не будут резкими или пугающими

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что в мае цены могут вырасти до 1,5%, а годовая инфляция будет находиться в пределах 13-15%.

По его словам, потенциальные проблемы на валютном рынке сгладит действие режима управляемой гибкости, которого придерживается Национальный банк Украины.

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"Майские изменения курса доллара составят около 1%, а официальный курс может колебаться в диапазоне 41,6-42 грн/долл", - отметил банкир.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине в мае скорее всего будут стоить в пределах 4160 - 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41600 - 42000 гривень.

Сколько будут стоить 100 долларов в Украине в конце апреля

Согласно прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, курс доллара с 28 апреля по 4 мая стоит ожидать в пределах 41,2 - 41,6 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 4 мая будет стоить примерно 4120 – 4160 гривень.

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