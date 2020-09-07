Курс гривни к евро укрепился до 32,81 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 8 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,75 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,81 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 8 сентября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,75 (7 сентября – 27,73)

100 EUR – 32,81 (7 сентября – 32,85)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,78/27,80 грн/долл., к евро – на уровне 32,83/32,85 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на 7 сентября установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий