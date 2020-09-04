Курс доллара вырос до 27,73 гривни, а курс евро - до 32,86 гривни.

Национальный банк Украины на понедельник, 7 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,86 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2773,25 (4 сентября – 2769,08)

100 EUR – 3285,89 (4 сентября – 3273,19)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,71/27,73 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,72/32,74 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 4 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,69 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий