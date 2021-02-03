Курс гривни к евро укрепился до 33,64 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 4 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,00 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,64 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 4 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2799,5 (3 февраля – 2805,89)

100 EUR – 3364,74 (3 февраля – 3379,13)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,98/27,99 грн/долл., к евро – на уровне 33,60/33,62 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 3 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

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Автор: Екатерина Жирий