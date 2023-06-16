Американскую валюту в "ПриватБанке" можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 16 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро увеличился на 10 копеек - до 40,75 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро - 39,75 грн/евро.

Курс во время войны

Экономист, исполняющий обязанности министра экономики Украины в 2020 году Павел Кухта рассказал, что будет с курсом гривни в Украине из-за подрыва Каховской ГЭС. "Вы же видите, что он вырос этот курс. Я не думаю, что Нацбанк даст сейчас сильно колебаться курсу – что сильно расти, что сильно падать", – уверяет Кухта.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 19 до 25 июня ситуация на наличном валютном рынке будет подобной прошлогодней: с одной стороны "люфт" допустимых и экономически обусловленных колебаний сохранится на уровне 37-38 грн/долл. и 40-41 грн/евро, однако курс валют будет максимально приближаться к нижним отметкам этих валютных рамок.

По словам Лесового, в целом сейчас достаточно оснований считать, что на следующей неделе наличный валютный рынок будет находиться в привычном для последних 1,5 месяцев состоянии.

Эксперт прогнозирует, что будет сохранен баланс между спросом и предложением на наличные, а макрофинансовая поддержка Украины от США, ЕС, международных финансовых институтов станет незаменимым источником наполнения "военного" бюджета страны.

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