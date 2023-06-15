Наличный валютный рынок будет находиться в привычном для последнего времени состоянии, поделился начальник департамента казначейства одного из банков.

С 19 по 25 июня ситуация на наличном валютном рынке будет подобной прошлогодней: с одной стороны "люфт"допустимых и экономически обусловленных колебаний сохранится на уровне 37-38 грн/долл. и 40-41 грн/евро, однако курс валют будет максимально приближаться к нижним отметкам этих валютных рамок.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН. "Не исключено, что возможны внезапные, но временные курсовые "рейды" доллара за 37 грн с максимальным приближением к официальному курсу. Однако это будет скорее исключением, чем продолжением тенденции постепенной унификации валютных курсов. Также на валютном рынке будут характерны текущие колебания на уровне 0,3-0,5 грн, а разница между курсами покупки и продажи вероятнее всего не изменится: до 0,3 грн", - сказал он.

По словам Лесового, в целом сейчас достаточно оснований считать, что на следующей неделе наличный валютный рынок будет находиться в привычном для последних 1,5 месяцев состоянии. Эксперт прогнозирует, что будет сохранен баланс между спросом и предложением на наличные, а макрофинансовая поддержка Украины от США, ЕС, международных финансовых институтов станет незаменимым источником наполнения "военного" бюджета страны.

Кроме этого, ожидается постепенный рост деятельности во всех отраслях экономики и дальнейшее развитие гривневых депозитных программ по наиболее выгодным для граждан ставкам (сейчас максимальные ставки по депозитам на 9-12 месяцев достигают 20-21%).

"Стоит отдельно сказать, что последние события на фронте существенно не повлияют на наличный рынок валют. Общество приобрело устойчивый "иммунитет" к любым непредсказуемым ситуациям. Поэтому любые спекулятивные и панические проявления будут маловероятными. Сейчас экономическая составляющая, которая формирует курс валют, прочная и стабильная", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине на сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 15 июня ослабел на 10 копеек - до 37,40 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослабился также на 10 копеек и составляет 40,65 грн/евро.

В "ПриватБанке" курс наличного доллара 15 июня вырос на 3 копейки - до 37,25 грн за доллар, а курс евро увеличился на 25 копеек - до 40,65 грн/евро.

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