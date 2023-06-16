Продать доллар в среднем можно по курсу 36,90 грн, евро – 40,20 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 16 июня, укрепился на 10 копеек – до 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 15 копеек и составляет 40,80 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл., евро - 40,20 грн за евро.

Что происходит с курсом

Экономист, исполняющий обязанности министра экономики Украины в 2020 году Павел Кухта заявил, что подрыв Каховской ГЭС – не только масштабная экологическая катастрофа, но и удар по экономике Украины. Эксперт рссказал, что будет с курсом гривни в Украине из-за подрыва Каховской ГЭС.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 19 по 25 июня ситуация на наличном валютном рынке будет подобной прошлогодней: с одной стороны "люфт" допустимых и экономически обусловленных колебаний сохранится на уровне 37-38 грн/долл. и 40-41 грн/евро, однако курс валют будет максимально приближаться к нижним отметкам этих валютных рамок.

По словам Лесового, в целом сейчас достаточно оснований считать, что на следующей неделе наличный валютный рынок будет находиться в привычном для последних 1,5 месяцев состоянии.

Экономист, исполняющий обязанности министра экономики Украины в 2020 году Павел Кухта отметил, что, несмотря на теракт на Каховской ГЭС, гривна должна быть стабильной, в частности из-за притока денег с Запада. Кроме того, эксперт не советует доставать свои отложенные доллары и бежать к обменникам и менять, ведь сейчас гривна стабильна.

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