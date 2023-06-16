По его прогнозу, национальная валюта должна сохранять пока стабильность.

Подрыв Каховской ГЭС - не только масштабная экологическая катастрофа, но и удар по экономике Украины. Поэтому экономист, исполняющий обязанности министра экономики Украины в 2020 году Павел Кухта рассказал, чего ожидать от курса доллара из-за теракта на гидроэлектростанции.

Он говорит, что гривнz должна быть стабильной, в частности из-за притока денег с Запада:

"Я думаю, что ничего (не произойдет с гривней, - УНИАН.), тем более, что она сейчас растет. Ну, и у нас такой приток денег с Запада... То есть с курсом стабильно. У Нацбанка, кажется, сейчас самые большие резервы за всю историю... Нас накачивают ресурсами - это нас поддерживает".

Кроме того, эксперт не советует доставать свои отложенные доллары и бежать в обменники и менять. Ведь сейчас гривня стабильна, поэтому вы только потеряете.

"Достанете - вы еще и потеряете. Вы же видите, что он вырос этот курс. Я не думаю, что Нацбанк даст сейчас сильно колебаться курсу – что сильно расти, что сильно падать", – уверяет Кухта.

Курс валют в Украине 15 июня 2023

15 июня наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 15 июня ослабел на 10 копеек - до 37,40 грн/долл. В "Приватбанке" курс наличного доллара 15 июня вырос на 3 копейки - до 37,25 грн за доллар.

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