По словам главы финансового комитета ВР, продолжающаяся война в Украине будет оказывать давление на курс национальной валюты.

Возвращение курса гривни к довоенному уровню не будет. Но также нет предпосылок и для дальнейшего существенного проседания национальной валюты.

Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Українським Новинам.

"Я не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет", - сказал он.

Гетманцев отметил, что по итогам прошлого года реальная инфляция в Украине составила 26%, и этот показатель "уже не отыгрывается". При этом, инфляция оказалась меньше, чем прогнозировалась и сопоставима с некоторыми европейскими государствами, говорит нардеп.

"Зафиксировав курс в начале войны, мы минимизировали развитие девальвационно-инфляционной спирали. По итогам первого военного года мы сохранили относительную макрофинансовую стабильность, которая обеспечивается адекватными золотовалютными резервами Нацбанка и большой помощью наших партнеров", - сказал Гетманцев.

По словам главы финансового комитета ВР, продолжающаяся война в Украине будет оказывать давление на курс национальной валюты. Но если международная финансовая помощь продолжит поступать в таких же объемах, то, считает Гетманцев, весомых предпосылок для существенной коррекции официального курса не будет.

Курс гривни - что известно

Как сообщал УНИАН, Нацбанк установил курс гривни к евро 7 февраля на уровне 39,40 грн/евро. Таким образом, европейская валюта подешевела на 58 копеек по сравнению с предыдущим днем. Официальный курс гривни к доллару остается на том же уровне и составляет 36,57 грн/$.

Директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко считает, что курс доллара в Украине к середине февраля может упасть в цене и оказаться в пределах коридора 39,5-40 грн/долл. По его словам, этому может способствовать низкий уровень инфляции.

По мнению руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, курс доллара в Украине в феврале кардинально не изменится, ожидается медленное укрепление гривни. Он отметил, что основной риск - геополитический фактор, любая эскалация ситуации будет давить на украинскую валюту.

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