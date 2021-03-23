Эксперт ожидает, что до конца недели курс гривни к доллару будет колебаться на уровне 27,65-27,80 гривни/доллар.

Объявленный в ряде областей Украины локдаун всячески способствует стабилизации курса гривни к евро и доллару.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"Объявленный в ряде областей локдаун всячески способствует стабилизации курса гривни к евро и доллару США. Спрос на иностранные валюты со стороны импортеров заметно снизится, так как падение деловой активности уменьшит продажи их товаров", - сказал Гойлов.

Он отметил, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

"Однако, аналитики Standard & Poor's прогнозируют рост курса доллара к гривне до уровня в 30. Я полагаю, что подобные отметки можно считать наихудшим вариантом будущего развития событий на межбанке", - сказал аналитик.

Гойлов также сообщил, что сегодня, 23 марта, Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ, на котором рынку будут предложены бонды пяти выпусков в гривне. Нерезиденты, по мнению аналитика, проигнорируют данное размещение. Их портфели в этих бумагах достигли 106,01 млрд грн.

"До конца текущей недели ожидаю, что доллар США к гривне будет торговаться в "боковике" 27,65-27,80 гривни/доллар. Евро, вероятно, продолжит рост к отметке в 33,15 гривни/евро", - сказал эксперт.

Что этому предшествовало

Международное кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's 12 марта подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "В" и рейтинг Украины по национальной шкале на уровне "uaА", долгосрочный прогноз стабильный.

Национальный банк Украины на вторник, 23 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,69 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий